Manisa'da tıra ok gibi saplanan kamyonette 3 aile üyesi can verdi Manisa'da kamyonetin sabun yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 yaşındaki çocuk da ağır yaralandı.

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesi E96 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde Nadi Çekin (68) yönetimindeki kamyonet aynı yöne giden Mustafa A. (25) idaresindeki sabun yüklü tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Aynı aileden 3 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin'in (30) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)