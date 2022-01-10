- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Manisa'da tırla çarpışan otomobil sürücüsü kurtarılamadı
Manisa'da tırla çarpışan otomobil sürücüsü kurtarılamadı
Kula-Salihli bölgesinde tır ile çarpışarak reflüje savrulan otomobil sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
- AA
- 10.01.2022 - 13:11
- Güncelleme : 10.01.2022 - 13:16
Manisa'nın Salihli ilçesinde Mesut Yıldırım (60) kontrolündeki 45 AGP 068 plakalı otomobil, Kula-Salihli kara yolu Durasıllı kavşağında, E.D. (36) idaresindeki 64 AAN 236 plakalı tırla çarpışarak refüje savruldu.
Bölgedekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri ilk kontrolünde, sürücü Mesut Yıldırım'ın kaza yerinde öldüğünü belirledi.
TIR ŞOFÖRÜ İFADE VERECEK
Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı, tır sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü.