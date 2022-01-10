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    Manisa'da tırla çarpışan otomobil sürücüsü kurtarılamadı

    Kula-Salihli bölgesinde tır ile çarpışarak reflüje savrulan otomobil sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
    • AA
    • 10.01.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 13:16
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    Manisa'da tırla çarpışan otomobil sürücüsü kurtarılamadı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde Mesut Yıldırım (60) kontrolündeki 45 AGP 068 plakalı otomobil, Kula-Salihli kara yolu Durasıllı kavşağında, E.D. (36) idaresindeki 64 AAN 236 plakalı tırla çarpışarak refüje savruldu.

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri ilk kontrolünde, sürücü Mesut Yıldırım'ın kaza yerinde öldüğünü belirledi.

    TIR ŞOFÖRÜ İFADE VERECEK

    Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı, tır sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü.

    Manisa da tırla çarpışan otomobil sürücüsü kurtarılamadı #1

    Manisa da tırla çarpışan otomobil sürücüsü kurtarılamadı #2


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