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Manisa'da tırla çarpışan otomobil sürücüsü kurtarılamadı

Manisa'da tırla çarpışan otomobil sürücüsü kurtarılamadı

Kula-Salihli bölgesinde tır ile çarpışarak reflüje savrulan otomobil sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.