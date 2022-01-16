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    Manisa'da toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

    Yunusemre ilçesindeki altyapı çalışmaları sırasında kayan toprağın altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 16.01.2022 - 00:11
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 00:41
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    Manisa'da toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

    Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren arıtma tesisi için iş makineleriyle kanal açma çalışmaları yapan işçilerden Ahmet Çolak, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura indiği sırada toprak kayması sonucu göçüğün altında kaldı.

    Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Manisa da toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti #1

    İKİNCİ HEYELAN: 2 İTFAİYECİ KURTARILDI

    Bölgede çalışma yapıldığı esnada ikinci kez heyelan yaşandı. İtfaiye ekibinden iki kişi, ikinci heyelanda toprak altında kaldı. Söz konusu itfaiye erleri, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Manisa da toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti #2

    MAHSUR KALAN İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    Toprak kayması yaşanmaması için iş makinalarıyla bölgede önlem alındı. Toprağın altındaki Çolak'ın mesai arkadaşları ve yakınları kurtarma çalışmalarını endişeyle takip etti.

    Manisa'da toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti VİDEO

    Manisa da toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti #3

    İtfaiye ekiplerinin kazma ve kürekle yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasıyla ulaşılan Ahmet Çolak'ın öldüğü belirlendi.

    Çolak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Manisa da toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti #4

    Manisa da toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti #5

    Manisa da toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti #6


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