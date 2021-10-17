- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
- AA
- 17.10.2021 - 22:10
Manisa'nın Salihli ilçesinde Salihli-Ödemiş kara yolunun Allahdiyen Mahallesi yakınlarında M.C'nin (63) kullandığı traktör şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ ÖLDÜ, BİR KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Traktörde bulunan yaralı M.D. (61) ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.