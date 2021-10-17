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    Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
    • AA
    • 17.10.2021 - 22:10
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    Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde Salihli-Ödemiş kara yolunun Allahdiyen Mahallesi yakınlarında M.C'nin (63) kullandığı traktör şarampole devrildi.

    SÜRÜCÜ ÖLDÜ, BİR KİŞİ YARALANDI

    İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

    Traktörde bulunan yaralı M.D. (61) ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Manisa da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Manisa da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı #2

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