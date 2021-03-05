Euro
8.9666
-0.55%
Dolar
7.5103
-0.01%
Altın
409.25
-0.28%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
358.796
-2.61%
EXEN Coin
16.08
-3.53%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Manisa’da traktör devrildi, 81 yaşındaki adam altında kaldı

    Kamyonet ve traktörün çarpışması sonucu, 81 yaşındaki adam devrilen traktörün altında kaldı. Yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kurtarıldı.
    • AA
    • 05.03.2021 - 13:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa’da traktör devrildi, 81 yaşındaki adam altında kaldı

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Ali Şah isimli bir vatandaşın kullandığı traktör ile bir kamyonet, Karaoğlanlı Mahallesi'nde çarpıştı.

    Kazada kamyonet sürücüsü yara almadan kurtulurken, 81 yaşındaki Ali Şah önce çarpışmanın etkisiyle savruldu.

    Daha sonra yol kenarındaki ağaca çarparak devrilen traktörün altında kaldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kaza alanına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ağaçla traktörün tekerleği arasında sıkışan Şah'ı kurtarmak için çalışmalar başlattı.

    Manisa’da traktör devrildi, 81 yaşındaki adam altında kaldı #1

    EKİPLER MORAL VERDİ

    Yoğun çaba sarf eden ekiplerin bir yandan da yaralıya moral vermeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

    İtfaiye eri Ahmet Sinan Alnar, sıkışan şahsın elinden tutarak, "Merak etme, seni buradan çıkaracağız. Sen sakin ol. Buradan çıktıktan sonra müfrezeye, yanımıza çay içmeye gel." dedi.

    Manisa’da traktör devrildi, 81 yaşındaki adam altında kaldı #2

    İŞ MAKİNESİ İLE KALDIRILDI

    Devrilen traktör iş makinesi yardımı ile kaldırıldı.

    Zincir ve halatlar ile iş makinesine bağlanan traktör kalktıkça, ekipler Şah’ı sıkıştığı yerden çıkardı.

    Manisa’da traktör devrildi, 81 yaşındaki adam altında kaldı #3

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ali Şah olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Şah’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Manisa’da traktör devrildi, 81 yaşındaki adam altında kaldı #4

    Manisa’da traktör devrildi, 81 yaşındaki adam altında kaldı #5

    Manisa’da traktör devrildi, 81 yaşındaki adam altında kaldı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir