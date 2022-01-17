Manisa'da traktör ile ağaç arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti 

Manisa'da çiftçilik yapan Adem Kamış traktörle ağacın arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesi Çerkezhamidiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, dün sabah saatlerinde evden ayrılan 53 yaşındaki Adem Kamış, zeytin tarlasını sürmek için yola çıktı.

TRAKTÖR İLE AĞACIN ARASINA SIKIŞTI

Akşam saatlerinde Kamış’tan haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek zeytin tarlasına gitti. Adem Kamış’ın kullandığı traktör ile ağacın arasına sıkıştığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Kamış’ın öldüğünü belirledi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Adem Kamış’ın cansız bedeni, otopsi için Soma İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı.





