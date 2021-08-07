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    Manisa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

    Devrilen traktörün altında kalan Yusuf Sezer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sezer'in cansız bedeni, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 17:51
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    Manisa'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

    Manisa'nın Selendi ilçesi Turpcu Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki  Yusuf Sezer,  45 PF 363 plakalı traktörün Karagöl mevkisinde hakimiyetini kaybetti.

    Sezer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, devrildi.

    OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Traktörün altında kalan Yusuf Sezer, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Vatandaş ve sağlık ekiplerince traktörün altından çıkarılan Sezer'in cansız bedeni, önce Selendi Devlet Hastanesi'ne daha sonra incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti #1

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