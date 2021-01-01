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    Manisa'da tüfekle köpeği öldüren kişi yakalandı

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokak köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 01.01.2021 - 04:55
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    Manisa'da tüfekle köpeği öldüren kişi yakalandı

    Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Barış Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde bir sokak köpeğinin vurularak öldürüldüğü ihbarı üzerine adrese giden Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemede köpeği telef eden zanlının 44 yaşındaki Yılmaz K. olduğunu belirledi.

    Adresi tespit edilen zanlı, nöbetçi savcının talimatıyla suç aleti ile gözaltına aldı.

    "SALDIRDIĞI İÇİN VURDUM"

    Zanlının emniyetteki ifadesinde köpeği, kendisine saldırdığı için vurduğunu söylediği öğrenildi.

    Manisa da tüfekle köpeği öldüren kişi yakalandı #1

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