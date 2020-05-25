Manisa'da uçurtmayı kurtarmaya çalışırken canından oldu

Yüksek gerilim hattına takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılıp düşen 40 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Caber Fakılı Mahallesi’nde 40 yaşındaki Üzeyir Çelik, arkadaşı M.E.’nin bağ evine ziyarete gitti.

Bu sırada M.E.'nin çocuklarının uçurduğu uçurtma, yüksek gerilim hattına takıldı.

Üzeyir Çelik, uçurtmanın takıldığı 15 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattı direğine çıkarak, uçurtmayı kurtarmak istedi. Direğin tepesine çıkan Çelik, uçurtmayı kurtarmaya çalışırken, akıma kapılarak düştü.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.