Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
362.254
0.45%
BTXN Coin
7.52
-5.05%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 19 C

    Manisa'da uyuduğu sanılan genç, alkol komasından öldü

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, birlikte içki içtiği arkadaşları tarafından uyuduğu sanılan İsmail Köroğlu'nun (27), alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
    • 25.06.2022 - 19:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da uyuduğu sanılan genç, alkol komasından öldü

    Manisa'da saat 01.30 sıralarında Sarıgöl ilçesine bağlı kırsal Beyharmanı Mahallesi'nde İsmail Köroğlu, arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı.

    Köroğlu, bir süre sonra içkinin etkisiyle kendinden geçerken, arkadaşları, uyuduğunu sandı.

    Arkadaşları uyuduğunu zannetti

    Yaklaşık 1 saat bu şekilde kalan Köroğlu'nu uyandırmak isteyen arkadaşları, kendisinden cevap alamayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

    Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Köroğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Alkol komasına girdi

    Köroğlu'nun burada yapılan ön otopside vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı.

    DHA'nın aktardığına göre alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Köroğlu'nun cansız bedeni, daha sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Manisa da uyuduğu sanılan genç, alkol komasından öldü #1

    Manisa da uyuduğu sanılan genç, alkol komasından öldü #2

    Manisa da uyuduğu sanılan genç, alkol komasından öldü #3


    İlginizi Çekebilir

    SoloTürk'ten Kocaeli'de nefes kesen gösteri uçuşu
    3. Sayfa

    SoloTürk'ten Kocaeli'de nefes kesen gösteri uçuşu

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İspanya'da ekonomik krize karşı 9 milyar euroluk paket
    Ekonomi

    İspanya'da ekonomik krize karşı 9 milyar euroluk paket

    Görüş Bildir