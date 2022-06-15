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- Manisa'da üzerine yıldırım düşen yaşlı adam vefat etti
Manisa'da üzerine yıldırım düşen yaşlı adam vefat etti
Besihanede büyükbaş hayvanlarını sağarken üzerine yıldırım düşen 61 yaşındaki Hikmet Yılmaz, yaşamını yitirdi.
- 15.06.2022 - 16:01
- Güncelleme : 15.06.2022 - 16:13
Dün saat 20.30 sıralarında Manisa'nın Köprübaşı ilçesi Saraycık Mahallesi Kümeevleri mevkisinde, olumsuz hava koşulları görüldü.
Şimşekler çaktığı sırada besihanede büyükbaş hayvanlarını sağan Hikmet Yılmaz’ın üzerine yıldırım düştü.
Kurtarılamadı
Evli ve 4 çocuk babası Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hikmet Yılmaz’ın cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.