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    Manisa'da üzerine yıldırım düşen yaşlı adam vefat etti

    Besihanede büyükbaş hayvanlarını sağarken üzerine yıldırım düşen 61 yaşındaki Hikmet Yılmaz, yaşamını yitirdi.
    • 15.06.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 16:13
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    Manisa'da üzerine yıldırım düşen yaşlı adam vefat etti

    Dün saat 20.30 sıralarında Manisa'nın Köprübaşı ilçesi Saraycık Mahallesi Kümeevleri mevkisinde, olumsuz hava koşulları görüldü.

    Şimşekler çaktığı sırada besihanede büyükbaş hayvanlarını sağan Hikmet Yılmaz’ın üzerine yıldırım düştü.

    Kurtarılamadı

    Evli ve 4 çocuk babası Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hikmet Yılmaz’ın cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Manisa da üzerine yıldırım düşen yaşlı adam vefat etti #1


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