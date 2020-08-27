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    Manisa’da üzüm işçilerini taşıyan traktörle panelvan çarpıştı: 2 ölü 11 yaralı

    Çarpışmanın etkisiyle açık kasa traktör römorkunda bulunan üzüm işçileri asfalt yola savrulurken, ortalık adeta savaş alanına döndü.
    • AA
    • 27.08.2020 - 09:01
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    Manisa’da üzüm işçilerini taşıyan traktörle panelvan çarpıştı: 2 ölü 11 yaralı

    A.Y idaresindeki 45 NN 699 kapalı panelvan, Manisa Akhisar yolunun Tirkeş kavşağı yakınlarında M.A. yönetimindeki 45 UB 3159 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle traktör savrularak, şarampole devrildi.

    İŞÇİLER YOLA FIRLADI

    Bu sırada açık kasa traktör römorkunun üzerinde olan üzüm işçileri de asfalt yola fırladı. Ortalık adeta savaş alanına döndü.

    Manisa'da üzüm işçilerini taşıyan traktörle transit çarpıştı İZLE

    İKİSİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Manisa’da üzüm işçilerini taşıyan traktörle panelvan çarpıştı: 2 ölü 11 yaralı #1

    11 KİŞİ YARALANDI

    Yaralanan 11 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarmanın, kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

    Manisa’da üzüm işçilerini taşıyan traktörle panelvan çarpıştı: 2 ölü 11 yaralı #2

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