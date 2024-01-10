Manisa'da yağışlı havada kayan tır nedeniyle yol kapandı

DHA
Manisa'nın Kula ilçesi D-300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Davut Bülbül (50) idaresindeki tır, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, savrularak yolu ulaşıma kapattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumu iyi
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede tır sürücüsü Bülbül'ün durumunun iyi olduğu belirlendi.
Karayolunu kapatan tır, başka bir tır yardımıyla çekildi.
Trafik akışı tırın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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