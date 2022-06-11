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    Manisa'da yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı

    Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atıp su kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.
    • 11.06.2022 - 21:36
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    Manisa'da yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı

    Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara D300 karayolu Güvercinlik Mahallesi kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi.

    Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Cengiz Zeren idaresindeki 03 PN 350 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Su kanalına düştü

    Kara yoluna savrulan otomobil takla atarak yolun sağ tarafında bulunan su kanalına düşüp ters döndü.

    Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Manisa'da yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yolcular Osman Ersöz ve Zeliha Zeren olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Sürücü kazayı yara almadan atlattı

    Araç sürücüsü Cengiz Zeren ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken,

    İHA'nın haberine göre, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Manisa da yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı #1

    Manisa da yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı #2

    Manisa da yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı #3

    Manisa da yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı #4

    Manisa da yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı #5


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