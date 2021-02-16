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    Manisa'da yakıt tankerine çarpan sürücü, hayatını kaybetti

    Önünde seyreden yakıt tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, tankerin sürücüsü de yaralandı.
    • DHA
    • 16.02.2021 - 18:06
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 18:09
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    Manisa'da yakıt tankerine çarpan sürücü, hayatını kaybetti

    Bugün 14.20 sıralarında, Manisa'daki Gölmarmara-Salihli çevreyolu üzerindeki Hacıveliler Mahallesi mevkisinde İdris Eroğlu yönetimindeki 77 AK 839 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan L.T. yönetimindeki 45 RA 8801 plakalı yakıt tankerine arkadan çarptı.

    OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

    Yakıt tankeri yan yatarken, otomobil yol kenarına savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü İdris Eroğlu’nun hayatını kaybetti belirlendi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralanan tanker sürücüsü L.T. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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