Manisa'da yalnız yaşayan genç kadın ölü bulundu Yılmazlar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Gamze Eren'den haber alınamaması üzerine ekipler bölgeye gitti. Eren'in cansız bedeni ile karşılaşıldı.

Manisa'nın Yılmazlar Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

Sığındere Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Gamze Eren'den haber alamayan yakınları, kontrol için adresine gitti.

Eve giren yakınları, Eren'i hareketsiz halde yatarken gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öldüğü belirlendi

Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Eren'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eren'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.