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    Manisa'da yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü

    Alaşehir ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında Zeynep Bayram, hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 29.11.2020 - 19:29
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 19:44
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    Manisa'da yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü

     

    Manisa'da, İstasyon Mahallesi Yayla Sokak’taki Zeynep Bayram'ın (86) yalnız yaşadığı evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Zeynep Bayram'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yaşlı kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Manisa'da yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü VİDEO

    Manisa da yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü #1


    Manisa da yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü #2

    Manisa da yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü #3

    Manisa da yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü #4

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