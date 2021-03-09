Manisa'da yangın: 10 köpek yavrusu telef oldu

Manisa'da yangın: 10 köpek yavrusu telef oldu

Salihli ilçesinde çıkan yangında 10 köpek yavrusu telef oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi'nde ot ve sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

10 KÖPEK YAVRUSU TELEF OLDU

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, bölgedeki 10 köpek yavrusunun telef olduğu belirlendi.