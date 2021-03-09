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- Manisa'da yangın: 10 köpek yavrusu telef oldu
Manisa'da yangın: 10 köpek yavrusu telef oldu
Salihli ilçesinde çıkan yangında 10 köpek yavrusu telef oldu.
- AA
- 09.03.2021 - 05:41
Manisa'nın Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi'nde ot ve sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
10 KÖPEK YAVRUSU TELEF OLDU
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, bölgedeki 10 köpek yavrusunun telef olduğu belirlendi.