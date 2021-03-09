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    Manisa'da yangın: 10 köpek yavrusu telef oldu

    Salihli ilçesinde çıkan yangında 10 köpek yavrusu telef oldu.
    • AA
    • 09.03.2021 - 05:41
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    Manisa'da yangın: 10 köpek yavrusu telef oldu

    Manisa'nın Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi'nde ot ve sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    10 KÖPEK YAVRUSU TELEF OLDU

    Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, bölgedeki 10 köpek yavrusunun telef olduğu belirlendi.

    Manisa da yangın: 10 köpek yavrusu telef oldu #1

    Manisa da yangın: 10 köpek yavrusu telef oldu #2

    Manisa da yangın: 10 köpek yavrusu telef oldu #3

    Manisa da yangın: 10 köpek yavrusu telef oldu #4

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