Petrol
109.2
-0.07%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
475.809
-2.22%
BTXN Coin
14.47
-0.54%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Manisa'da yangın söndürme göletine giren ikiz kız kardeş hayatını kaybetti

    Manisa Turgutlu'da kayıp ihbarı sonrası yangın söndürme göleti kenarında kıyafetleri bulunan ve ikiz oldukları öğrenilen kardeşlerin, cansız bedenlerine ulaşıldı.
    • 19.05.2022 - 00:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da yangın söndürme göletine giren ikiz kız kardeş hayatını kaybetti

    Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde yaşayan Salih (13) ve Mehmet Gençtürk (13) isimli kardeşlerden öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, 2 çocuğu aramaya başladı.

    Yangın söndürme göleti çevresinde eşyaları görüldü

    Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait etrafı tel örgülerle çevrili yangın söndürme göletinin kıyısında kardeşlere ait giysileri fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine Turgutlu Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis, AFAD ve İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerinde iş makineleri ve vidanjörlerle göletin suyu tahliye edilmeye başlanırken, tahliye işlemi sırasında dalgıç ekipleri de suya girerek iki kardeşi aramaya başladı.

    Manisa da yangın söndürme göletine giren ikiz kız kardeş hayatını kaybetti #1

    İkiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

    Dalgıç ekiplerinin yoğun çalışması sonrası tek yumurta ikizi olduğu öğrenilen kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan iki kardeşin cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Manisa da yangın söndürme göletine giren ikiz kız kardeş hayatını kaybetti #2

    Manisa da yangın söndürme göletine giren ikiz kız kardeş hayatını kaybetti #3

     

     


    İlginizi Çekebilir

    Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak 2022?
    Futbol

    Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak 2022?

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Emekli Rus albaydan canlı yayında savaş itirafı
    Dünya

    Emekli Rus albaydan canlı yayında savaş itirafı

    Görüş Bildir