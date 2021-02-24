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    Manisa'da yaralı annesini kaza yerinde bırakıp kaçtı

    Manisa'da annesiyle birlikte seyir halindeyken motosiklet ile kaza yapan sürücü, yaralı annesini olay yerinde bırakıp ortalıktan kayboldu.
    • DHA
    • 24.02.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 10:12
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    Manisa'da yaralı annesini kaza yerinde bırakıp kaçtı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde plakası öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan motosiklet, şehirler arası yolda devrildi.

    Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ile annesi 45 yaşındaki Emine Ü. yaralandı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sürücü ortadan kayboldu.

    ANNESİNİN KABURGALARI KIRILDI

    Yaralı Emine Ü., sağlık ekipleri tarafından önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da kaburgalarında kırıklar oluştuğu için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

    Emine Ü.'nün tedavisi sürerken, kazanın ardından annesini bırakarak kayıplara karışan sürücünün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

    Manisa kaza

    Manisa kaza

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