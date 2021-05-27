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    Manisa'da yaralı halde bulunan baykuş tedavi ettirildi

    Jandarma ekipleri, yaralı halde buldukları kukumav cinsi baykuşun tedavisini yaptırdı.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 09:26
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    Manisa'da yaralı halde bulunan baykuş tedavi ettirildi

    Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı halde buldukları baykuşu bırakmadı.

    BAYKUŞU VETERİNERE GÖTÜRDÜLER

    Ekipler, kukumav cinsi yaralı baykuşu alarak ilçedeki bir veterinere götürdü.

    Muayene edilip, tedavisi yapılan yaralı baykuş, ardından doğal yaşama kazandırılmak üzere Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

    Manisa'da yaralı halde bulunan baykuş tedavi ettirildi VİDEO

    Manisa da yaralı halde bulunan baykuş tedavi ettirildi #1

    Manisa da yaralı halde bulunan baykuş tedavi ettirildi #2

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