Jandarma ekipleri, yaralı halde buldukları kukumav cinsi baykuşun tedavisini yaptırdı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı halde buldukları baykuşu bırakmadı.

BAYKUŞU VETERİNERE GÖTÜRDÜLER

Ekipler, kukumav cinsi yaralı baykuşu alarak ilçedeki bir veterinere götürdü.

Muayene edilip, tedavisi yapılan yaralı baykuş, ardından doğal yaşama kazandırılmak üzere Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Manisa'da yaralı halde bulunan baykuş tedavi ettirildi VİDEO