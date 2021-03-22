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Manisa’da yaşlı kadını FETÖ kumpası ile dolandıran şahıs yakalandı

Manisa’da yaşlı kadını FETÖ kumpası ile dolandıran şahıs yakalandı

Yaşlı bir kadını telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan şahıs, kadını “FETÖ ile bağlantın var” yalanı ile dolandırdı. Kameraları inceleyen polis, dolandırıcıyı Denizli’de yakaladı.