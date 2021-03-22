Euro
9.5131
10.74%
Dolar
7.9506
10.22%
Altın
438.68
8.36%
Borsa
1.381
-9.71%
Bitcoin
446.125
4.20%
EXEN Coin
12.94
-5.34%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    Manisa’da yaşlı kadını FETÖ kumpası ile dolandıran şahıs yakalandı

    Yaşlı bir kadını telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan şahıs, kadını “FETÖ ile bağlantın var” yalanı ile dolandırdı. Kameraları inceleyen polis, dolandırıcıyı Denizli’de yakaladı.
    • AA
    • 22.03.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa’da yaşlı kadını FETÖ kumpası ile dolandıran şahıs yakalandı

    Manisa’da 68 yalındaki kadını telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan şahıs, yaşlı kadını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kumpası ile dolandırmaya çalıştı.

    Dolandırıcı şahıs, yaşlı kadına, “Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantınız var bundan kurtulmak istiyorsanız para vermeniz gerekiyor.” dedi.

    6 BİN DOLAR, 5 ÇEYREK ALTIN VERDİ

    Yaşlı kadın telaşa kapılıp, dolandırıcı şahısla buluştu. Metropol Kavşağı’nda 6 bin dolar para ve 5 çeyrek altınını dolandırıcıya verdi.

    POLİSE BAŞVURDU

    Daha sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polise başvurdu.

    Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    KAMERA KAYITLARI İZLENDİ

    9 ayrı kamera kaydı izlenerek izi bulunan şüpheli, Denizli’de yakalanarak Alaşehir’e getirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Manisa’da yaşlı kadını FETÖ kumpası ile dolandıran şahıs yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir