- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Manisa’da yaşlı kadını FETÖ kumpası ile dolandıran şahıs yakalandı
Manisa’da yaşlı kadını FETÖ kumpası ile dolandıran şahıs yakalandı
- AA
- 22.03.2021 - 17:26
- Güncelleme : 22.03.2021 - 17:43
Manisa’da 68 yalındaki kadını telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan şahıs, yaşlı kadını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kumpası ile dolandırmaya çalıştı.
Dolandırıcı şahıs, yaşlı kadına, “Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantınız var bundan kurtulmak istiyorsanız para vermeniz gerekiyor.” dedi.
6 BİN DOLAR, 5 ÇEYREK ALTIN VERDİ
Yaşlı kadın telaşa kapılıp, dolandırıcı şahısla buluştu. Metropol Kavşağı’nda 6 bin dolar para ve 5 çeyrek altınını dolandırıcıya verdi.
POLİSE BAŞVURDU
Daha sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polise başvurdu.
Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
KAMERA KAYITLARI İZLENDİ
9 ayrı kamera kaydı izlenerek izi bulunan şüpheli, Denizli’de yakalanarak Alaşehir’e getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.