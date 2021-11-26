Manisa'da ısıttığı yemek kaşığı ile yeğenine işkence yaptı

Manisa'da ısıttığı yemek kaşığı ile yeğenine işkence yaptı

Yunusemre ilçesinde yeğenini ısıttığı yemek kaşığıyla yaktığı iddia edilen amca gözaltına alındı.

Muradiye Mahallesi Ayser Kani İlkokulunun müdürü, öğrenci Ö.K'nin (10), el ve yüzündeki yanıkları fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ELLERİNİ, YANAKLARINI VE AYAKLARINI YAKTI

Ö.K'nin ifadesinde, eve geç gittiği için amcasının çakmakla ısıttığı yemek kaşığını değdirerek elleri, yanakları ve ayaklarını yaktığını söylediği belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Manisa Şehir Hastanesine götürülen Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.