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    Manisa’da yıkılan köprünün yerine yenisi yapıldı

    Sel suları nedeniyle kullanılamaz hale gelen ve tarım arazilerine ulaşımı engelleyen köprünün yerine yenisi yapıldı.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 09:03
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    Manisa’da yıkılan köprünün yerine yenisi yapıldı

    Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Çerkezhamidiye Mahallesinde Bakırçay üzerinde bulunan köprü, sel suları nedeni ile kullanılamaz hale geldi.

    Çiftçilerin tarım arazilerine gitmek için kullandıkları köprü, yeniden inşa edildi.

    Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un talimatı, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekşi'nin takibi ile Fen İşleri Müdürlüğü kırsal mahalle ekibi tarafından yenisi inşa edilen köprü, hizmet vermeye başladı.

    ULAŞIM YENİDEN SAĞLANDI

    Bir süredir ulaşım sağlanamayan tarım arazilerine yeniden ulaşım sağlandı.

    Vatandaşların mağduriyeti giderilerek, tarımsal faaliyetlerin aksamasının önüne geçildi.

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