Saruhanlı ilçesinde, hatalı park yapıp trafiği kapatan otomobil, Ahmet Ürkmez’in kullandığı forklift ile bulunduğu yerden kaldırılıp yol kenarına bırakıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nde, sabah trafiğin yoğun olduğu saatlerde hatalı olarak park edilen bir otomobil, hem trafik akışına hem sanayi esnafının çalışmasına engel oldu.

Sanayi sitesinde iş yapan forklift operatörü Ahmet Ürkmez, esnafların da ricası üzerine duruma müdahale etti.

Hatalı park ile yolu kapatan araç, Ürkmez’in kullandığı forklift ile kaldırılıp yolun kenarına koyuldu.

O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

“YOLU AÇMAK AMACIYLA ALIP KENARA ÇEKTİM”

Ürkmez, bu gibi durumlar ile sık sık karşılaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir kardeşimizin forklifte ihtiyacı varmış. Bir aracın yolu kapattığını gördüm. Trafik de tıkandı. Polise ulaşıp beklemektense herkes mesaide yol da kalabalıktı, ben de yolu açmak amacıyla alıp kenara çektim. Vatandaşlara bir ücret talep etmeden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Haftada iki kere üç kere böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz.

“KRİKONUN VURDUĞU YERLERDEN GİRİYORUZ"

Araçta kesinlikle maddi hasar olmaz. Çünkü krikonun vurduğu yerlerden giriyoruz. O şekilde zarar vermeden yerden 10 santimetre keserek kaldırım kenarına park ediyoruz. Amacımız burada trafiğin yoğun olduğu saatlerde duyarsız vatandaşların araçlarını yolun ortasına koyup gitmelerinden dolayı biz de hiçbir ücret talep etmeden yolu trafiğe açıyoruz.

Manisa’da, yolu kapatan otomobili forklift ile kaldırıp kenara koydu VİDEO



“İNSANLARIN HASTASI OLABİLİR, AMBULANS GEÇEBİLİR”

Vatandaşlar duyarsız olmasınlar. İnsanların hastası olabilir, ambulans geçebilir. Gelişigüzel park etmeyelim. Hepimizin çoluğu çocuğu olabilir, hastası olabilir, hastaneye gitmesi gerekebilir. Yol kapalı olduğu sırada böyle problemler yaşanabiliyor. Biz de böylesi karşılaştığımız durumlarda herhangi bir ücret talep etmeden vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.”