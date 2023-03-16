Manisa'da zehir tacirlerine operasyon! 2 kişi tutuklandı Emniyet güçleri tarafından adreste yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcılardan sevkiyat yapanlara her bir şüpheli tek tek yakayı ele veriyor. Bu kez adres Manisa. İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, yeni bir operasyon için harekete geçti. Ele geçirilenler İlçede belirlenen adrese giren ekipler, buradaki baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. 91,40 gram esrar maddesi, 52 adet ecstasy, 26,05 gram skunk maddesi, 11,42 gram sentetik kannabinoid, 1,58 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek bulundu. 2 kişi tutuklandı Konuyla ilgili E.C. ve N.Ö. isimli 2 şüpheli şahıs, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.