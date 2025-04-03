Manisa'da zihinsel engelli adam uçurumdan yuvarlandı

İHA
Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Bekirağalar Mahallesinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Kamil Filiz isimli zihinsel engelli vatandaş, mahalleye bağlı Pattat Deresi mevkiinde ayağının kayması sonucu uçuruma yuvarlandı.
Durum, vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Görenlerin haber vermesiyle olay yerine İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından halat yardımıyla yaralı olarak kurtarılan Filiz, Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan vatandaş tedbir amaçlı hastanede gözetim altında tutulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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