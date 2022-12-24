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    Manisa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk, 8 yaralı

    Salihli ilçesinde 3 otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı.
    • 24.12.2022 - 18:35
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    Manisa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk, 8 yaralı

    Manisa'da İzmir-Ankara kara yolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde Salihli'den Kula yönüne giden 73 yaşındaki Cahit Güder yönetimindeki 41 BS 801 plakalı otomobil, aynı yöne giden Sami Salcı yönetimindeki 45 SC 0299 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Savrulup, karşı şeride giren Güder'in kullandığı otomobil, Suat Maden'in kullandığı 34 ALT 810 plakalı otomobil ile yine aynı yönden gelen Ayvaz Sarı  yönetimindeki 45 H 9526 plakalı kamyona çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Tedaviye alındılar

    Kazada, otomobillerin sürücüleri ile araçlarda bulunan Ümmühan Köse, Hanım Maden, Zeynep Maden, Yusuf Saki Maden, Burçin Maden yaralandı.

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    Sağlık durumları iyi

    Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Kaza nedeniyle kapanan kara yolunun İzmir istikameti, araçların kaldırılmasının ardından 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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