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- Manisa'da zincirleme trafik kazası meydana geldi
Manisa'da zincirleme trafik kazası meydana geldi
Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
- İHA
- 30.08.2021 - 18:16
- Güncelleme : 30.08.2021 - 18:29
Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesinde saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi.
Kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.