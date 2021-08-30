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    Manisa'da zincirleme trafik kazası meydana geldi

    Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 18:16
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 18:29
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    Manisa'da zincirleme trafik kazası meydana geldi

    Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesinde saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi.

    Kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı.

    3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

    Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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