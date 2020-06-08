Manisa'daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Soma ilçesindeki bir kahvehanede meydana gelen olayın faili yakalanarak gözaltına alınırken, cinayet anı ise kahvehanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Manisa'nın Soma ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki kahvehanede O.T. (20) ile Halil Tür (48) arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

O.T. elindeki bıçakla Halil Tür'ü defalarca bıçaklayarak, kayıplara karıştı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

O anlar kahvehanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda O.T.'nin hızlı bir şekilde kahvehaneye girişi ve Halil Tür'ün üzerine gidişi yer alıyor. Kendisini sandalye ile korumaya çalışan Halil Tür'ün, O.T.'nin elindeki bıçağa engel olamayarak defalarca bıçaklandığı görülüyor.

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AYAKTA DURMAYA ÇALIŞTI

Salgırganın kaçışı da kameraya yansırken, olayın sıcaklığı ile ayakta durmaya çalışan Halil Tür, daha sonra yere yığıldı.

KAHVEHANE ÖNÜNDE CAN VERDİ

Kavganın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönderildi. Halil Tür'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, Soma'da Güney Mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Bu arada kavganın ardından kaçan saldırgan O.T., polis ekiplerince yakalandı. Askere gitme hazırlığı yapan O.T., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.