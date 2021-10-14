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    Manisa'daki kazada 2 kişi vefat etti

    Refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpan bir kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 14.10.2021 - 09:27
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    Manisa'daki kazada 2 kişi vefat etti

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Çağlar Baltalı idaresindeki 45 KF 414 plakalı kamyonet, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Mahallesi kavşağı yakınlarında refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri, sürücü Baltalı ve araçtaki Recep Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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    Manisa daki kazada 2 kişi vefat etti #2

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