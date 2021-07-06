Yol kenarındaki refüje çarparak devrilen otomobilde 2 kişi yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bugün saat 14.00 sıralarında, İzmir- Ankara D- 300 Karayolu Sandal Kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

İzmir yönünden Uşak yönüne giden Mehmet Aklık (72) yönetimindeki 10 BFH 68 plakalı otomobiliyle yol kenarındaki refüje devrildi.

Kazada sürücü Aklık, eşi Hatice Aklık (67) yaralandı.

YARALI ÇİFT TEDAVİYE ALINDI

Yaralı çift ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'daki kazada sürücü ve eşi yaralandı VİDEO

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