Petrol
90.73
-0.67%
Euro
18.3168
-0.07%
Dolar
18.5929
0.06%
Altın
990.75
0.03%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
364.830
0.64%
BTXN Coin
10.33
4.13%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Manisa'daki kazada yaralanan 2 çocuk hayatını kaybetti

    Sarıgöl ilçesindeki kazada yaralanan 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
    • 24.10.2022 - 08:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'daki kazada yaralanan 2 çocuk hayatını kaybetti

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki kazanın ardından ağır yaralı halde hastaneye sevk edilen Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralanmıştı

    AA'nın aktardığına göre; akşam saatlerinde Bilal B'nin (35) kullandığı 27 P 6219 plakalı hafif ticari araç, Sarıgöl-Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrilmişti.

    Manisa daki kazada yaralanan 2 çocuk hayatını kaybetti #1

     

    Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 7 yaralı, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edilmişti.

    Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar K'nin hayati tehlikesi olduğu belirtilmişti.

    Manisa daki kazada yaralanan 2 çocuk hayatını kaybetti #2


    Pendik’te krom kaplama atölyesinde yangın çıktı
    3. Sayfa

    Pendik’te krom kaplama atölyesinde yangın çıktı

    23 EKİM PAZAR 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    23 EKİM PAZAR 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?

    Görüş Bildir