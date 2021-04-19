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    Manisa'daki Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

    Pankreas kanserine yönelik tedavi gören 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Necdet Uysal, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 16:52
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    Manisa'daki Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

    Manisa'da yaşayan 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi 3 çocuk babası Necdet Uysal, 2 aydır tedavi gördüğü pankreas kanserinden yaşamını yitirdi.

    Uysal için bugün saat 11.00'de, Tepeköy Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay Mevlüt Ece, Alaşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç ve vatandaşlar katıldı.

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzuna alınan Necdet Uysal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Tepeköy Mahallesi Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

    Manisa daki Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı #1

    Manisa daki Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı #2

    Manisa daki Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı #3

    Manisa daki Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı #4

    Manisa daki Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı #5

    Manisa daki Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı #6

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