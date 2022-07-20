Manisa'daki orman yangını 17 saatin ardından kontrol altına alındı

Bölgede ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Kontrol altına alınan yangında ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Son günlerde artan orman yangınlarında bir iyi haber de Manisa'dan geldi.

Gördes ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümeye başladı.

Çevre illerden takviye edilen ekiple birlikte söndürülmeye çalışılan yangın kontrol altına alınmakta zorlandı.

17 saat sonra kontrol altına alındı

Gece boyunca devam eden yangına gece görüşlü helikopterler tarafından müdahale edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaklaşık 17 saat süren yangın tamamen kontrol altına alındı.

Zarar gören alan tespit edilemedi

Bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü henüz tespit edilemedi.

Bölgede çalışmalar devam ediyor

İHA'nın aktarımına göre; yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, 8 yangın söndürme uçağı, 1 nakliye ikmal uçağı, 49 arazöz, 7 su ikmal aracı, 6 dozer, 26 itfaiye aracı, 6 MASKİ aracı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi dozerleri bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor.