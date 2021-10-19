Euro
10.8829
0.3%
Dolar
9.3331
0.02%
Altın
532.89
0.58%
Borsa
1.418
0%
Bitcoin
581.058
0.32%
EXEN Coin
20.63
2.07%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Manisa'daki şahsın ev, araç ve tarlasında esrarla kenevir yakalandı

    Takibe alınan şahsın evine, aracına ve tarlasına yapılan aramalarda 521,5 gram esrar ve 34 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 08:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'daki şahsın ev, araç ve tarlasında esrarla kenevir yakalandı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları devam ediyor.

    İlçe genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik mücadelesini sürdüren Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli M.S.'yi takibe aldı.

    EVİNDE, ARACINDA VE TARLASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

    M.S.’nin evinde, aracında ve tarlasında 521,5 gram esrar ile 34 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

    Manisa daki şahsın ev, araç ve tarlasında esrarla kenevir yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir