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- Manisa'daki şahsın ev, araç ve tarlasında esrarla kenevir yakalandı
Manisa'daki şahsın ev, araç ve tarlasında esrarla kenevir yakalandı
Takibe alınan şahsın evine, aracına ve tarlasına yapılan aramalarda 521,5 gram esrar ve 34 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- DHA
- 19.10.2021 - 08:57
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçe genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik mücadelesini sürdüren Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli M.S.'yi takibe aldı.
EVİNDE, ARACINDA VE TARLASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU
M.S.’nin evinde, aracında ve tarlasında 521,5 gram esrar ile 34 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.