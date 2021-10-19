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Manisa'daki şahsın ev, araç ve tarlasında esrarla kenevir yakalandı

Manisa'daki şahsın ev, araç ve tarlasında esrarla kenevir yakalandı

Takibe alınan şahsın evine, aracına ve tarlasına yapılan aramalarda 521,5 gram esrar ve 34 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.