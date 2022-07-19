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    Manisa'daki trafik kazasında 5'i polis 6 kişi yaralandı

    Şehzadeler ilçesinde otomobilin ekip otosuna arkadan çarpması sonucu 5'i polis 6 kişi yaralandı.
    • 19.07.2022 - 18:06
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    Manisa'daki trafik kazasında 5'i polis 6 kişi yaralandı

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Mimar Sinan Bulvarı'ndaki eski garaj önünde, 24 yaşındaki S.Y. idaresindeki 45 RM 850 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden trafik polis otosuna arkadan çarptı.

    Kazada sürücü S.Y. ile 5 polis yaralandı.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Durumları iyi

    AA'nın haberine göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Manisa daki trafik kazasında 5 i polis 6 kişi yaralandı #1


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