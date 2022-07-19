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- Manisa'daki trafik kazasında 5'i polis 6 kişi yaralandı
Manisa'daki trafik kazasında 5'i polis 6 kişi yaralandı
Şehzadeler ilçesinde otomobilin ekip otosuna arkadan çarpması sonucu 5'i polis 6 kişi yaralandı.
- 19.07.2022 - 18:06
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Mimar Sinan Bulvarı'ndaki eski garaj önünde, 24 yaşındaki S.Y. idaresindeki 45 RM 850 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden trafik polis otosuna arkadan çarptı.
Kazada sürücü S.Y. ile 5 polis yaralandı.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumları iyi
AA'nın haberine göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.