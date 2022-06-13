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    Manisa'daki vahşi cinayetin zanlısı Mehmet Tahta öldü

    Manisa'nın Soma ilçesinde 22 yaşındaki Özcan Eren'i öldürüp parçalara ayırarak iki farklı baraj gölüne atan Mehmet Tahta, cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
    • 13.06.2022 - 20:25
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    Manisa'daki vahşi cinayetin zanlısı Mehmet Tahta öldü

    Manisa'nın Soma ilçesinde 14 Mart 2020 tarihinde bir insana ait kesik kol bulunması üzerine yapılan araştırmada Sevişler Baraj Gölü ve Aydıncık Göletinde 11 parça halinde bulunan Özcan Eren'in (22) katil zanlısı veteriner Mehmet Tahta, davanın görüldüğü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 yıl hapse mahkum edilmişti.

    Kalp krizi geçiren zanlı hayatını kaybetti

    Olayın üzerinden geçen 2 yıl sonra Akhisar'da cezaevinde kalp krizi geçiren Mehmet Tahta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Ailesi otopsi istedi

    İHA'nın haberine göre, bugün saat 16.00 sıralarında cezasını çekmekte olduğu Akhisar Cezaevinden kalp krizi nedeniyle Manisa’ya gönderildiği öğrenilen Mehmet Tahta'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, kesin ölüm nedeninin belli olması için ailesinin otopsisini istediği belirtildi.

    Manisa daki vahşi cinayetin zanlısı Mehmet Tahta öldü #1

    Manisa daki vahşi cinayetin zanlısı Mehmet Tahta öldü #2


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