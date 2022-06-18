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    Manisa’daki vahşi cinayette çiftin çocukları tutuklandı

    Manisa Salihli'de evde öldürülmüş halde bulunan Mesut-Leyla Dursun çiftinin 17 yaşındaki çocuğu cinayetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 18.06.2022 - 19:11
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    Manisa’daki vahşi cinayette çiftin çocukları tutuklandı

    Manisa'nın Salihli’nin Sart Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Leyla-Mesut Dursun çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

    Çift, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

    İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma ekipleri, Leyla Dursun (50) ve Mesut Dursun (53) çiftini, ayrı odalarda yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursun çiftinin öldüğü belirlendi. İki çocukları bulunan çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Leyla Dursun ve Mesut Dursun çiftinin cansız bedenleri önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    İHA'nın haberine göre cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Leyla-Mesut çifti Sart Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

    Manisa’daki vahşi cinayette çiftin çocukları tutuklandı #1

    17 yaşındaki çocuğu tutuklandı

    Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, Dursun çiftinin 17 yaşındaki lise öğrencisi olan çocukları S.D. şüphe üzerine gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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