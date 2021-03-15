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    Manisa'da 2 işçi arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Hastane inşaatında görevli olan Remzi Tırtar, elektrik ustası husumetlisi Ferhat S. tarafından bıçakla yaralandı.
    • DHA
    • 15.03.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 16:14
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    Manisa'da 2 işçi arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan bir hastane inşaatında, işçi Remzi Tırtar (35) ile elektrik ustası olarak çalışan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ferhat S. arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    1 YARALI

    Ferhat S., yanındaki bıçakla Tırtar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tırtar, tedaviye alındı. Tırtar'ın hayati tehlikeyi atlattığı, durumunun iyiye gittiği bildirildi.

    SALDIRGAN İŞÇİYE GÖZALTI

    Polis, olayın ardından Ferhat S.'yi hastane inşaatında suç aleti bıçak ile yakalayıp, gözaltına aldı. Ferhat S.'nin, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Manisa da 2 işçi arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı #1

    Manisa da 2 işçi arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı #2

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