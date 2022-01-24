Manisa'nın cipli hırsızı yakalandı

Akhisar'da artan hırsızlık şikayetleri üzerine çalışma başlatan ekipler, sıkı takip sonucu hırsızı cip kullanırken yakaladı. Hırsız cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, hırsızlık şikayetiyle jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma ekiplerince oluşturulan hazırlık timi, harekete geçerek sıkı takip ile operasyon başlattı.

CİPLİ HIRSIZ JANDARMADAN KAÇAMADI

21 Ocak Cuma günü saat 03.00 sıralarında ise baz istasyonu görevlilerin fark ettiği cipli hırsız, jandarma güvenlik güçlerinin de arazide takibi sonucu kanala düştü ve araçtan kaçamadan yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Araçta bulunan H.E.'nin (52), çıkarıldığı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.