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Manisa'yı yasa boğan olay: Dede ve 15 aylık torunu aynı gün vefat etti

Manisa'yı yasa boğan olay: Dede ve 15 aylık torunu aynı gün vefat etti Manisa'da evde oynarken devrilen komodinin altında kalan 15 aylık Vedat Ayaz Şamlı ile bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan dedesi Ahmet Yörük aynı gün vefat etti. Dede ve torunu bugün aynı camide kılınan namaz sonrası son yolculuğuna uğurlandı.