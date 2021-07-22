Gittiği gece kulübünde eski sevgilisi tarafından darbedilen Gizem Akbaş, "Korkuyorum, cani çünkü. Dövdüğü zaman gözündeki o donukluğu gördüm, ikinci kez gördüm" dedi.

27 yaşındaki manken Gizem Akbaş, Mücahit İsmail Ayta isimli şahısla bir süre sevgili oldu.

Akbaş, kendisini aldattığı ve darbettiği gerekçesiyle Mücahit Ayta'dan ayrıldı.

Ayrılığı kabullenmeyen Mücahit Ayta, "Seni öldürürüm" diyerek Akbaş'ı tehdit etti.



Şikayetçi olan Akbaş, tehditler nedeniyle şikayetinden vazgeçmek zorunda kaldı.

AKBAŞ'IN GİTTİĞİ MEKANA GELDİ

Bunun üzerine Gizem Akbaş, eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Buna rağmen Mücahit İsmail Ayta, Gizem Akbaş'ın peşini bırakmadı.

Sahte hesaplarla kendisini ve yakınlarını takip etmeye başladı.

Beşiktaş'ta 16 Temmuz akşamı bir eğlence mekanına eğlenmeye giden Gizem Akbaş'ın, sosyal medya hesabından takip ederek bulunduğu yeri öğrenen Mücahit İsmail Ayta, o mekâna gitti.

Manken Gizem Akbaş, eski sevgilisi tarafından darbedildi VİDEO





DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gizem Akbaş'ın, lavaboya gitmek için dışarı çıkmasını fırsat bilen Mücahit İsmail Ayta, hızla Akbaş'ın yanına gitti. Akbaş'ı yumruklamaya başlayan Ayta, yere düşen kadını acımasızca yumruk ve tekmelerle darbetmeye devam etti.

Çevredekilerin müdahale etmesiyle Mücahit İsmail Ayta, genç kadından uzaklaştırıldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Hastaneye kaldırılan Gizem Akbaş'ın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu ve burnu kırıldı.

Gizem Akbaş, kendisini acımasızca darbeden Mücahit İsmail Ayta'nın ise olay sonrasında ifade bile vermeden tatile gittiğini belirtti.

"DAKİKALARCA DARBETTİ"

Gizem Akbaş, "Amacı beni öldürmekti. Şikayetçiyim, beni öldürmek istiyor çünkü. Ya benimle olacaksın ya öleceksin diyor. Dakikalarca beni darbetti.

Tekme atıyor, burnuma vuruyor, yerdeyken baygınlık geçirdiğim halde hala beni dövmeye devam ediyor." dedi.

Daha önce yine Mücahit İsmail Ayta'nın kendisini darbettiğini ifade eden Akbaş, olay sonrası annesine, "Beni rahatsız etmeyin ben tatile gidiyorum" dediğini ifade etti. Akbaş, "Elini kolunu sallaya sallaya tatile gidiyor.

Korkuyorum, cani çünkü. Dövdüğü zaman gözündeki o donukluğu gördüm, ikinci kez gördüm. Çünkü beni iki kez öldürmek istedi." dedi.

"CEZASI NEYSE ÇEKSİN"

Darp raporu aldıktan sonra defalarca polisi aradığını söyleyen Akbaş, "Şahıs ile alakalı bilgi alabilir miyim dediğimde, şu an ifadesinin alınmadığını söylediler. Korkuyorum, elini kolunu sallaya sallaya geziyor.

Herhangi bir yerden çıkabilir. Çünkü o gün pusuya yattı, şu an buradan herhangi bir yerden çıkmayacağını bilmiyorum.

Ölmek istemiyorum. Tutuklansın, cezası neyse çeksin. Uzaklaştırma kararına rağmen bana zarar verdi, tutuklanmasını istiyorum." diye konuştu.

"PSİKOLOJİK YARDIM ALACAĞIM"

Psikiyatri ilaçlar kullandığını, uyuyamadığını ve yemek yiyemediğini belirten Akbaş, "Böyle bir dövmek yok. Beni öldürmek istedi. Beni öldüresiye dövdü.

Biri bana haberim olmadığı anda dokunduğunda tekrar dayak yiyeceğim korkusu yaşıyorum. Panik atağım iyice tetikledi. Psikolojik yardım alacağım." dedi.

"ÖZELLİKLE YÜZÜME VURDU"

Dizindeki yaraları gösteren Akbaş, vücudunun çeşitli yerlerinden darbedildiğini vurgulayarak, ağzı burnu kan doluyken Ayta'nın bütün gücüyle kendisni yerlerde sürüklediği ve yüzünü ayakkabısıyla ezdiğini belirterek "Yüzüme özellikle yaptı, mankenlik yaptığımı biliyordu. İstemiyordu.

Ben yüzüme herhangi bir kesici bir şeyle zarar verip ya da kezzap ya da yanıcı, yakıcı bir madde atmadığı için şükrediyorum." dedi.

BİR HAFTA SONRA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Mücahit İsmail Ayta'nın bugün polis tarafından gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi.