Manken Gizem Akbaş'ı öldüresiye döven eski sevgilisi tutuklandı

Beşiktaş’ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş’ı tekme tokat döven Mücahit İsmail Ayta tutuklandı.

Manken Gizem Akbaş, bir süre önce Mücahit İsmail Ayta ile sevgili olmuş, aldatıldığı ve darbedildiği gerekçesiyle ayrılmıştı.

Ayrılığı kabul etmeyen Mücahit İsmail Ayta, Akbaş'ın peşini bırakmadı.

GECE KULÜBÜNDE ÖLDÜRESİYE DARBETTİ

Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, Gizem Akbaş'ı Beşiktaş'ta gittiği bir gece kulübünde öldüresiye darbetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Beşiktaş’ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş’ı öldüresiye darp eden Mücahit İsmail Ayta (28), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine geldiği Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ayta, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manken Gizem Akbaş, eski sevgilisi tarafından darbedildi VİDEO