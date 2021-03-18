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Manukyan’ın miras davası: Mahkeme evliliği iptal etti

Manukyan’ın miras davası: Mahkeme evliliği iptal etti

Eski vergi rekortmeni ve genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir’in, kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman’la olan evliliği iptal edildi.