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    Manukyan’ın miras davası: Mahkeme evliliği iptal etti

    Eski vergi rekortmeni ve genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir’in, kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman’la olan evliliği iptal edildi.
    • DHA
    • 18.03.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 13:20
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    Manukyan’ın miras davası: Mahkeme evliliği iptal etti

    Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir’in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman’la evlenmesinin ardından, kızı Dora Çilingir üvey annesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

    Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden Dora Çilingir, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

    SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNDU

    Dora Çilingir, babasının sahte belge ve raporlarla örgütlü bir iş birliği içinde üvey annesi Neslihan Kahraman’la evlendirildiğini öne sürerek hastane ve iş birliği içindeki tüm kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

    Savcılık, Dora Çilingir’in şikâyetine takipsizlik kararı vermiş ve Dora Çilingir, savcılığın takipsizlik kararına itiraz etmişti.

    Manukyan’ın miras davası: Mahkeme evliliği iptal etti #1

    ‘EŞİYLE KOL KOLA HASTANEDEN AYRILDILAR’

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, savcılık ikinci kez aynı kararla dosyayı kapatmıştı.

    Kararda çiftin 2011 yılından beri evli oldukları,  babasının taburcu olduğu gün eşiyle kol kola hastaneden ayrıldıkları belirtilmişti.

    Manukyan’ın miras davası: Mahkeme evliliği iptal etti #2

     

    EVLİLİK İPTAL EDİLDİ

    İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen evliliğin iptali davasında bugün karar çıktı.

    Mahkeme, Kerope Çilingir’in ve eşi Neslihan Çilingir’in evliliğinin iptal edilmesi yönünde karar verdi.

    Manukyan’ın miras davası: Mahkeme evliliği iptal etti #3

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