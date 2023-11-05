Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı Bugün İstanbul'da düzenlenen 45. İstanbul Maratonu boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya tüneli ve maraton güzergahındaki yollar trafiğe kapalı olacak.

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DHA

İstanbul Maratonu bugün gerçekleştiriliyor. Kıtalararası koşulan maraton boyunca bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Maratonu için hazırlıklar sabah erken saatlerde başladı.

Bu yıl 45. kez gerçekleştirilen İstanbul Maratonu için Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birçok yol trafiğe kapalı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü de maraton kapsamında trafiğe kapalı noktalardan biri.

Avrasya tüneli de kapalı

Maraton boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanı sıra Avrasya tüneli ve maraton güzergahındaki yollar trafiğe bir süre kapalı olacak.

Parkur güzergahlarında saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında başlayacak maraton kapsamında parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu.

Maraton Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek

Anadolu yakasında başlayıp Avrupa yakasında Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek maraton güzergahındaki yollar kapalı olacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)