Mardin 112'ye gelen asılsız ve gereksiz ihbarlar

Mardin'de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne geçen yıl gelen yaklaşık 1 milyon 254 bin çağrıdan, yüzde 84'ü “asılsız” ya da “gereksiz” olarak kayıtlara geçti

Günde ortalama 3 bin 500 çağrıya yanıt verilen Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen gereksiz aramalar toplam çağrıların yüzde 84'üne denk gelirken, asılsız ihbar ve aramalar çalışanları meşgul ediyor.

Olaylara acil müdahale edebilmek için 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını, en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.

Merkeze 2021'de gelen yaklaşık 1 milyon 254 bin çağrıdan yüzde 84'ünü, “Çamaşır makinesi bozuldu”, “Kuşum öldü”, “Evlenemedim, evde kadım”, “Yemek siparişi vermek istiyorum” gibi gereksiz çağrı ve asılsız ihbarlar oluşturdu.

YÜZDE 90 ASILSIZ İHBARDI

Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, asılsız çağrıların azalması için çalışmalar yürüttüklerini, 2019'da yüzde 95 olan asılsız çağrıların, 2020'de yüzde 90'a, 2021'de ise yüzde 84'e gerilediğini söyledi.

Karaboğa, günde ortalama 3 bin 500 çağrı aldıklarını ifade ederek, bu çağrıları yaklaşık 1,4 saniyede karşıladıklarını, çağrı geldikten sonra 100 saniye içinde acil durum ekiplerinin olay mahalline hareketlerinin sağlandığını aktardı.

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24 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Asılsız çağrıların oranını azaltmak için gereksiz arama yapan herkese telefonla dönüş yaptıklarını anlatan Karaboğa, “Onlara 112 hattının gereksiz aranmaması gerektiğini söylüyoruz. Bunun telafisi mümkün olmayan can kayıplarına sebep olabileceğini anlatıyoruz. Aynı zamanda tekrarı halinde Kabahatler Kanununa göre idari para cezası uygulanacağını belirtiyoruz. 112 hattı üzerinden gereksiz arayanlara mesaj gönderiyoruz. 2021 yılında 24 kişiye idari para cezası uygulandı.” dedi.

MUHTARLARLA GÖRÜŞÜLDÜ, OKULLAR ZİYARET EDİLDİ

“Asılsız çağrıları azaltmak için muhtarlara bilgi verdik, okullarda ziyaretler yaptık, öğrencileri merkezde ağırladık. Vatandaşlarımızdan 112 hattını gereksiz meşgul etmemelerini istiyoruz.” diyen Karaboğa, sosyal medya ile billboardlarda bilgilendirme şeklinde de çalışma yürüttüklerini belirtti.

Karaboğa, çağrı merkezinde alt yapının son derece iyi durumda olduğuna işaret ederek, “112 Acil Çağrı sisteminde acil durum araçlarının takibini yapabiliyor, arayan vatandaşın konum bilgisine de ulaşabiliyoruz. Bunlar bize vakanın takibi için büyük kolaylık sağlamakta.” dedi.

“LÜTFEN 112 HATTINI GEREKSİZ ARAMAYALIM”

Merkezde Almanca, İngilizce, Rusça ve Arapça dil desteğinin de verildiğine dikkati çeken Karaboğa, tercüman yardımıyla ilgili birimlere yönlendirmeler yapmak üzere yabancı uyruklu kişilerden de acil durum ihbarı aldıklarını aktardı.

Karaboğa, merkezde acil çağrıları karşılamak için özveri ile çalışıldığını aktararak, “Asılsız çağrılarla acil durumda olan kişilerin 112 hattına ulaşmalarına engel olabilirler. Bu da insanların hayatını kaybetmesine neden olabilir. İşimizin telafisi yok. Vatandaşlarımızdan bu konuda destek istiyoruz, lütfen 112 hattını gereksiz aramayalım.” ifadelerini kullandı.

“YEMEK SİPARİŞİ VERMEK İÇİN ARAYAN VAR”

Merkezde görevli ön çağrı karşılama personeli Onur Kalkan, gereksiz çağrıların önüne geçmek için herkese görev düştüğünü belirtti.

“Çamaşır makinesi bozulan, 'Kuşum öldü' diyen, sigara isteyen var.” diyen Kalkan, özellikle çocukların 112'yi gereksiz meşgul etmemesi için ailelerden destek beklediklerini aktardı.

Çağrı personeli Büşra Genç ise çok kutsal bir görev yaptıklarının bilincinde olduklarını belirterek, asılsız çağrıların kendilerini zorladığını, acil yardım bekleyenleri zor duruma düşürdüğünü dile getirdi.

Genç, “Acil durumda vatandaşın ilk çaldığı kapı 112. Ancak asılsız çağrı çok fazla. Yemek siparişi vermek için arayan var.” dedi.