Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı faaliyete geçti: Üretim şahlanacak Atatürk Barajı’ndan alınan suyu Şanlıurfa’dan Mardin’e taşıyan 221 kilometre uzunluğa sahip Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı sayesinde 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi suya kavuştu.

DHA

Sulama suyu temin ettiği arazinin büyüklüğü bakımından da dünyanın sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı, 2 bin 400 megavat kurulu gücündeki santrali ile yıllık 8,9 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretiyor.

Atatürk Barajı rezervuarında depolanan su, Mardin Ceylanpınar Ana Ana Kanalı Şanlıurfa Tünelleriyle iletiliyor.

Şanlıurfa Tünelleri, özellikleri ve debi kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, dünyada aynı maksatla inşa edilmiş tüneller arasında ilk sırada yer alıyor.

4 etap halinde inşa edilen 221 kilometre uzunluğundaki Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı, 3'üncü kısmın ikmali kapsamında 25 bin 321 metre uzunluğa, saniyede 187 metreküp su geçirme kapasitesine sahip olan ana kanalın inşası ile tamamlanmış oldu.

70 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan sulanıyor

Yaklaşık 2 milyar TL’ye mal olan Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı, güneyde Türkiye-Suriye sınırı, doğuda Nusaybin Çağ Çağ sulama sahası, batıda Tek Tek Dağları, Kuzeyde ise Eyyüb Nebi deresinden Nusaybin'e kadar uzanan tepeler ile sınırlanan proje sahasının sulanmasını sağlayacak.

Bu alana ek olarak Şanlıurfa’nın doğusundaki Yukarı Harran ve Harran ana kanalları arasında kalan kısım da Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı vasıtasıyla sulanacak.

Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı sayesinde Şanlıurfa’nın; Akçakale, Harran, Ceylanpınar, Viranşehir, Mardin’in ise Kızıltepe, Derik ve Nusaybin ilçelerinde toplam 249 bin 43 hektar alanın sulanması sağlanacak. Halihazırda bu sahanın 70 bin futbol sahası ölçülerine denk gelen 50 bin 261 hektarlık kısmı sulamaya açıldı.

135 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip

Öte yandan Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı Atatürk Barajı’ndan Şanlıurfa Tünelleri vasıtasıyla aldığı suyu, sulama mevsimi dışında kanal sonunda bulunan pompa istasyonu ile Mardin Depolaması’na iletecek.

Halen inşaatı devam eden Mardin Depolaması 135 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip olacak.

Mardin Depolaması’nda sulama mevsimi dışında depolanan sular, sulama sezonunda yaklaşık 83,5 bin hektar sahanın sulanması maksadıyla kullanılacak. Bu şekilde, Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı bu sahanın da sulanmasını sağlamış olacak.

"Adeta kanaldan bir nehir akıyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 221 kilometre uzunluğa sahip Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı’nın, dünyanın en büyük barajlarından biri olan Atatürk Barajı’ndan Şanlıurfa tünelleri vasıtasıyla aldığı suyu, Şanlıurfa ve Mardin’in topraklarıyla buluşturduğunu belirtti.

Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı’nın, 'GAP’ın atardamarları' olarak nitelendirilebileceğinin altını çizen Bakan Yumaklı, "Tesisin 4 etabından biri olan Yukarı Harran Ana Kanalı’nın saniyede 200 metreküp su geçirme kapasitesine sahip olan debisi, Kızılırmak Nehri’nin mart ayı ortalama akış debisine denk geliyor. 'Adeta kanaldan bir nehir akıyor' da diyebiliriz." dedi.

"83,5 bin hektar sahanın sulamasında kullanılacak"

Bakan Yumaklı açıklamasında şunları kaydetti: