Derik ilçesinde meydana gelen tır kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarında jeneratör bakımı ile ilgilenen şahsın kıl payı kurtulduğu anlar yer aldı.

Mardin’in Derik ilçesinde, önceki gün saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana gelen, 20 kişinin ölümüne 26 kişini ise yaralanmasına neden olan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Mazıdağı istikametinden gelen Umut Gündüz yönetimindeki gübre yüklü tır, freninin patlaması sonucu iki araca çarptı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yaklaşık 30 dakika sonra, gübre yüklü bir başka tır daha kazaya müdahale edenlerin arasında daldı.

Kalabalık panik içerisinde sağa sola kaçışmaya çalışırken tır, apartmana çarparak durabildi. Bölgede adeta can pazarı yaşandı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar meydana geldi.

Tır şoförleri tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan tır şoförleri Umut Gündüz ile Yusuf Şataflı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralılardan 15'i taburcu edilirken, 5'inin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Kazadan kıl payı kurtuldu

DHA’nın haberine göre;4 kişinin öldüğü ilk tırın neden olduğu kazada marketin bitişiğindeki iş yerinin jeneratörünün bakımıyla ilgilenen Ebubekir Ektiren kıl payı kurtuldu. Devrilen tırın yükü ile yıkılan duvardan kopan parçaların üzerine geldiği Ektiren, ani bir refleksle son anda kurtulmayı başardı.

Mardin Derik'teki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı VİDEO



“Maalesef bu ilk değil”

Kaza sırasında jeneratörün bakımıyla ilgilendiğini ifade eden Ebubekir Ektiren, "Bir anda bir ses duydum. Kalkar kalkmaz aracın freninin patladığını fark ettim. O esnada aracın üzerinde bulunan yükün bana doğru gelebileceğini anladım. Koşuşturdum. Koşuşturmanın yetmeyeceğimi anlayınca kendimi yere savurdum. Zaten yere düştükten sonra yine yetmez dedim, kendimi biraz daha sürükledim o şekilde kurtuldum çok şükür. Maalesef bu ilk değil. Bu gidişle bu şekilde olursa son da olmayacak. Buna acilen el atılması gerekiyor. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile de görüştük. Derik'e ayrı bir çevre yolu şart. Aksi takdirde burada can kayıpları daha çok yaşanacak. 20 canımızı kaybettik. Büyük üzüntü çekiyoruz. Kazanın videosunu da görmüş olmalısınız. O esnada yaşlı bir amcamız vardı. Onun tespitini kameramız yaptı. Yine aynı şekilde 2 yavrumuz can verdi." diye konuştu.

İkinci tırın kaza anları kamerada

Bu arada ikinci tırın neden olduğu kazaya ilişkin de yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; ilk kaza nedeniyle toplanan kalabalık, 2'nci tırın geldiğini fark edince can havliyle sağa sola kaçışmaya başlıyor. Bu sırada bir kadın, çocuğunun içinde olduğu bebek arabasıyla kendini 1 metre yüksekliğindeki kaldırımdan atıyor. Kucağında bebeği olan kadınlar oluşan toz bulutunun arasından kaçarken, bazı vatandaşlar da yaralıları kucaklayarak hastaneye yetiştirmeye çalışıyor.