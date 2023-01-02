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    Mardin kazasında can veren kamu görevlileri defnedildi

    Kontrolden çıkan servis aracının içerisinde bulunan 6 kamu personeli hayatını kaybetti. Cenazelerin defin işlemleri başlatıldı.
    • 02.01.2023 - 15:35
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 16:15
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    Mardin kazasında can veren kamu görevlileri defnedildi

    Mardin'in Midyat ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Alıçlı Mahallesi'nde yaşanan kazada, seyir halinde olan ve içerisinde 11 kamu görevlisinin bulunduğu servis kontrolden çıktı.

    6 kişi hayatını kaybetti

    Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu; Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Abdullah Macit, Yusuf Tunç ve Ruken Adam hayatını kaybederken, 5 personel ise yaralandı.

    Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma ile Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Mardin kazasında can veren kamu görevlileri defnedildi #1

    Cenazelerin defin işlemleri başladı

    Biri TKDK, ikisi göç idaresi, ikisi üniversite ve biri de farklı birimde olmak üzere hayatını kaybeden 6 kişinin otopsi işlemleri tamamlandıktan sonran cenazeleri, Midyat ilçesinde ve köylerinde defnedilmeye başlandı.

    Cenaze törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, kurum müdürleri, amirleri, hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    Mardin kazasında can veren kamu görevlileri defnedildi #2

    Mardin kazasında can veren kamu görevlileri defnedildi #3

    Mardin kazasında can veren kamu görevlileri defnedildi #4

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